OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 21/03/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

AUTISTA

UTA - LA MAPPAS S.R.L. SELEZIONA AUTISTA PATENTE C PER TRASPORTO COLLETTAME IN TUTTA LA SARDEGNA.

RICHIESTA PATENTE C , CQC E CARTA TACHIGRAFICA.

-----------------------------------------

BADANTE

FONNI - CERCASI UNA BADANTE ANCHE STRANIERA PER ACCUDIRE SIGNORA MALATA DI ALZHEIMER A TEMPO PIENO. È RICHIESTA PROFESSIONALITÀ, PAZIENZA, BUON UMORE.

IL LAVORO È A FONNI (NU). IN CASA È PRESENTE ANCHE IL MARITO CHE PERÒ È AUTOSUFFICIENTE. LO STIPENDIO È DI 750,00 EURO PIÙ VITTO E ALLOGGIO.

-----------------------------------------

BANCONIERE

SESTU - CERCASI BANCONIERA (POSSIBILMEMTE) ESPERTA IN COLAZIONI E CAFFETTERIA, ETÀ MASSIMA 30 ANNI.

SI RICHIEDE BELLA PRESENZA , PROFESSIONALITÀ , SERIETÀ E AUTOMUNITA NO PERDITEMPO.

----------------------------------------

BARISTA

POSADA - CERCASI BARISTA (DONNA) PER LAVORO ANNUALE PRESSO BAR IN FRAZIONE SAS MURTAS.

-----------------------------------------

COMMESSO

PROV.CA - PRIMARIA SOCIETÀ NEL CAMPO DEI PREZIOSI RICERCA ADDETTI/E ALLO SPORTELLO PER LE SEDI DI CAGLIARI. SI RICHIEDE DIPLOMA AD INDIRIZZO TECNICO O TITOLO SUPERIORE, PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI COL PUBBLICO, BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI INFORMATICI E AL LAVORO SU TURNI. SI OFFRE CONTRATTO CCNL ORAFI INDUSTRIA, FULL TIME O PART TIME, IMPIEGATI 2 LIVELLO.



NUORO - UN'AZIENDA DEL SETTORE COMMERCIO RICERCA 1 TIROCINANTE DA FORMARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI COMMESSA/O DI VENDITA.

REQUISITI ESSENZIALI: ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO 2017

- ETÀ 28 -45 ANNI

- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

- CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE

- BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E SOCIAL MEDIA

- CARATTERISTICHE PERSONALI: CAPACITÀ COMUNICATIVE E PROPENSIONE ALLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

-----------------------------------------

DOCENTE

PROV.NU- LA NUOVA SCUOLA INTERNAZIONALE LEADER NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, TEST CENTER ECDL IN SARDEGNA, RICERCA A MACOMER E ZONE LIMITROFE PERSONE VERAMENTE ESPERTE IN SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, OFFICE, INTERNET E POSTA ELETTRONICA PER UN IMPORTANTE ATTIVITÀ PART-TIME DI INSEGNAMENTO IN CORSI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO ECDL.

SI RICHIEDE COMPROVATA SERIETÀ, DISPONIBILITÀ IN ORARI POMERIDIANI E SERALI, AUTOMUNITI.

-----------------------------------------

ELETTROMECCANICO

PROV.NU - ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI SASSARI RICERCA PER UN'AZIENDA CLIENTE CHE OPERA NELL'AMBITO DELLA CARPENTERIA METALLICA 1 OPERAIO ELETTROMECCANICO.

IL CANDIDATO DOVRÀ AVER MATURATO UNA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA NEL RUOLO E DOVRÀ POSSEDERE OTTIME COMPETENZE DI TIPO MECCANICO ED ELETTRICO.

COMPLETA IL PROFILO L'ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ, L'IMPEGNO E LA RESPONSABILITÀ.

SI OFFRE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE INIZIALE DI UN MESE.

-----------------------------------------

ESTETISTA

PROV.OT - PER INCREMENTO ORGANICO CENTRO ESTETICO AD OLBIA CERCASI ESTETISTE CON QUALIFICA O SPECIALIZZAZIONE.

LE PERSONE DA INSERIRE NEL GRUPPO DI LAVORO SI OCCUPERANNO, DELLA VENDITA ED EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI / PACCHETTI ESTETICI, PRODOTTI COSMETICI, E DELL'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE.

I REQUISITI MINIMI RICHIESTI SONO:

- OTTIME DOTI COMMERCIALI,

- OTTIME DOTI RELAZIONALI,

- BUONA CONOSCENZA DELLE METODICHE COSMETICHE E DEI PRINCIPALI TRATTAMENTI,



PROV.OT - SI SELEZIONA ESTETISTA SPECIALIZZATA CON ESPERIENZA.

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

- QUALIFICA 3' ANNO

- OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

- OTTIMA CONOSCENZA TECNICHE ESTETICHE

-----------------------------------------

IMPIEGATO

ORISTANO - LA F.LLI IBBA SRL, AZIENDA OPERANTE NELLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA. SELEZIONA PER I PROPRI UFFICI DI ORISTANO UN/UNA LAUREATO/A IN INGEGNERIA EDILE/CIVILE DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.

LA FIGURA SI OCCUPERÀ DI SEGUIRE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI, DELLA GESTIONE DEI PROGETTI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE.



CAGLIARI - PER AZIENDA CLIENTE DEL SETTORE SERVIZI, RICERCHIAMO UN IMPIEGATO/A CON ESPERIENZA IN UFFICIO GARE.

LA PERSONA DOVRÀ OCCUPARSI IN TOTALE AUTONOMIA DI CERCARE I NUOVI BANDI DI GARA E PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA RICHIESTA DALLA GARA. SI OCCUPERÀ ANCHE DI FATTURAZIONE E DI CONTATTARE I FORNITORI.

SI RICHIEDE DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE.

SI OFFRE CONTRATTO INIZIALE A TEMPO DETERMINATO CON SUCCESSIVO INSERIMENTO, PART TIME 20 ORE MATTINA 9-13.



SELARGIUS - AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA VENDITA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO IN TUTTA LA SARDEGNA, RICERCA IMPIEGATO DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO IN QUALITÀ DI ADDETTO ALLE ASSISTENZE E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI DEI CLIENTI.

E' GRADITA ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE.



CAGLIARI - LA TEAMLOGIC AZIENDA FONDATA NEL 1998, OPERANTE NEL SETTORE DELL'INFORMATION TECHNOLOGY, CON SEDE A CAGLIARI, SELEZIONA UN/UNA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE - STAGE RETRIBUITO RIPORTANDO AL RESPONSABILE DI FUNZIONE, LA FIGURA INSERITA SI OCCUPERÀ DI REGISTRAZIONI CONTABILI, FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA, PRIMA NOTA, COMPITI DI SEGRETERIA, ARCHIVIAZIONE ED ASSISTENZA AI CLIENTI SUGLI APPLICATIVI GESTIONALI UTILIZZATI E COMMERCIALIZZATI.

SI RICHIEDE:

- DIPLOMA DI RAGIONERIA E/O LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE;

- PRECEDENTE ESPERIENZA CONTABILE/AMMINISTRATIVA ;

- OTTIMA DIALETTICA E BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM:



MECCANICO

PROV.OT - CERCASI MECCANICO SPECIALIZZATO DA INSERIRE IN AZIENDA DI VEICOLI INDUSTRIALI ED AUTO.

SI RICHIEDE COMPETENZA, ESPERIENZA E MASSIMA SERIETA'.



CAGLIARI - CERCASI MECCANICO PER VEICOLI INDUSTRIALI PER RINOMATA ATTIVITÀ SITA A CAGLIARI (CA). RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE DI ALMENO TRE ANNI E DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER LAVORO FULL-TIME DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ. ASTENERSI PERDITEMPO. SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI



PROV.OT - AUTOFFICINA MECCANICA MULTI MARCHE (AUTO/TRUCK) RICERCA UN OPERATORE MECCANICO / ELETTRAUTO DA INSERIRE NEL PROPRIO TEAM.

-----------------------------------------

OPERAIO

PROV.SS - RANDSTAD ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO RICERCA URGENTEMENTE PER PROPRIO CLIENTE OPERANTE NEI SERVIZI CIMITERIALI 2 NECROFORI SPECIALIZZATI.

SI RICHIEDE PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI NECROFORO, PREFERIBILE POSSESSO DI QUALIFICA/FORMAZIONE SPECIFICA, AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI QUALI TUMULAZIONE E ESUMAZIONE.