Il sindaco Antonio Ena è intervenuto con una lettera indirizzata ad Arpas, sindaco della Città Metropolitana, alla Asl, ai Carabinieri, all’Assessorato all’Ambiente e alla Procura della Repubblica per segnalare il disagio e i timori da parte dei cittadini di Elmas, a causa degli odori nauseanti che si avvertono.

"Da segnalazioni di diversi cittadini - scrive il primo cittadino - risulta che in tutto il territorio di Elmas, prevalentemente nelle ore notturne, l’aria risulta irrespirabile e sebbene non si noti la presenza di fumo o fuliggine, un odore acre penetra nelle abitazioni provocando sensi di nausea che portano a volte anche irritazioni alle vie respiratorie. I cittadini, in questo periodo, sono pertanto obbligati a chiudere le finestre per evitare l’invasivo odore nauseante"

Il sindaco chiede un intervento per individuare cause e portare soluzioni. "Considerato che nel territorio di Elmas è presente l’inceneritore nella zona aeroportuale e che non lontano sono presenti l’inceneritore e l’impianto di compostaggio del Tecnocasic, si può presumere che gli odori derivanti da fumi o esalazioni varie possano essere la causa della presente problematica. Sono infine pervenute segnalazioni per odori molesti di fumi provenienti dalle zone agricole causati da abbruciamento di materie plastiche" conclude il primo cittadino.