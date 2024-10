E’ finita dopo mezzanotte l'odissea dei 180 passeggeri che hanno trascorso l'intera giornata di ieri all'aeroporto di Caselle in attesa del volo Meridiana diretto a Cagliari.

I viaggiatori avrebbero dovuto imbarcarsi a Torino alle 11.15 ma, al momento di registrarsi, hanno scoperto che l'aereo non era disponibile.

Dopo circa dodici ore sono saliti su un velivolo arrivato da Napoli alle 22.30.

"La compagnia - racconta uno dei viaggiatori, la torinese Laura Bario, in partenza per le vacanze - non ha mandato nessuno ad avvisarci. Non una e-mail, non un dipendente, non una telefonata. Abbiamo provato a chiamare un numero verde, a pagamento, ma senza ottenere risultati".

"A Cagliari, chi di noi aveva affittato una macchina ha dovuto pagare una penale di 90 euro - raccontano i passeggeri - per il ritardo nel ritiro. Altri sono andati a dormire in albergo perché non avevano amici che potessero venirli a prendere. Per non parlare di chi aveva prenotato escursioni o uscite già per la giornata di oggi. L'aereo che avremmo dovuto prendere sarebbe stato da 109 posti, non da 180. Quindi comunque non ci saremmo stati tutti. E' una vergogna. In questi casi servirebbero delle sanzioni".