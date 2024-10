Abbanoa si era resa disponibile a un incontro con una delegazione presso la sede centrale in Viale Diaz 79, così come chiedevano gli occupanti, ma nessun rappresentante della delegazione si è presentato. Questa mattina invece si è verificata l’occupazione di alcuni uffici Abbanoa di via Cornalias da parte di un gruppo di abusivi dell’ex palazzina Telecom di via Bainsizza a Cagliari.

INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO. Si è trattato di un episodio gravissimo, che ha creato per tutta la mattinata non poche difficoltà al normale funzionamento degli uffici tecnici, già mobilitati per l’allerta meteo e gli interventi relativi a tutto l’hinterland cagliaritano. Durante il maltempo, come di consueto, l’operatività viene rafforzata per far fronte a imprevisti causati violenti temporali o grandinate improvvise che spesso provocano danni a reti e impianti. Dagli uffici tecnici di via Cornalias dipendono tutti gli interventi nelle condotte idriche e fognarie dell’area metropolitana. Dato il reato di interruzione di pubblico servizio ai danni del Gestore, per tutta la mattinata sono state presenti le forze di Polizia.

FURTO D’ACQUA. Allaccio abusivo e conseguente furto d’acqua, gli occupanti di via Bainsizza hanno manomesso la rete idrica pubblica e realizzato un collegamento abusivo per alimentare l’edificio occupato: sottraggono quindi illecitamente acqua potabile senza pagare quanto consumano. Proprio in virtù di questa intollerabile attività i tecnici del Gestore già la scorsa settimana erano intervenuti per eliminare l’allaccio abusivo alla presenza della Polizia che sul posto ha riscontrato direttamente il reato di furto d’acqua. Il solo fatto di occupare abusivamente un edificio impedisce qualsiasi tipo di allaccio: è la legge che lo vieta esplicitamente.