La Corte di Cassazione ha cancellato la condanna a un anno e otto mesi di reclusione inflitta il 10 giugno del 2012 all'indipendentista di Terralba Salvatore 'Doddore' Meloni per i reati di occupazione abusiva di suolo pubblico e privato e di costruzione abusiva in area tutelata come bene paesaggistico che sarebbero stati commessi nell'estate del 2008 in occasione dello sbarco sull'isola di Mal di Ventre e della proclamazione della Repubblica indipendente di Malu Entu.

Lo ha reso noto lo stesso Meloni, annunciando la convocazione per questa mattina a Oristano di una conferenza stampa nel corso della quale assieme al suo legale, l'avvocato Cristina Puddu, spiegherà le motivazioni dell'assoluzione e illustrerà le prossime iniziative giudiziarie contro lo Stato italiano.

Iniziative, ha anticipato Meloni, anche a carattere internazionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a livello personale e politico a causa di un processo ingiusto durato ben otto anni.

Assieme a Meloni, la Cassazione ha assolto anche il suo ministro dell'Agricoltura Sandro Mascia, che in primo grado era stato condannato a otto mesi.