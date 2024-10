Nella tarda mattinata di ieri, 10 febbraio 2017, a Tortolì i carabinieri hanno denunciato tre persone, tutte disoccupate, per occupazione abusiva di alloggi.

Si tratta di F.L., 43 anni, nato a Gairo e residente a Cardedu, pregiudicato; M. D., 22enne residente a Bari Sardo, e S. P., 50 anni, di Tortolì, con precedenti di polizia.

I militari hanno accertato che lo scorso 7 febbraio le prime due persone avevano occupato un alloggio popolare in via Scorcu, lasciato liberto da una casalinga, M.O., 32enne, coniugata, assegnataria di un nuovo alloggio in località “is Cogottis”, mentre la terzo, la 50enne, aveva occupato un appartamento in via Carlo Frugoni, casa lasciata da una 33enne, M.T., coniugata, assegnataria di una nuova casa in località “is Tanas”.