Dopo aver occupato abusivamente un alloggio con la propria famiglia ha chiamato i carabinieri al 112 per comunicare loro di averlo fatto. È accaduto a Villasor, sulla SS 196 all’altezza del km 4, dove un 48enne serbo di origine rom avrebbe fatto accesso in un edificio, chiuso per lavori, di proprietà di una società immobiliare cagliaritana.

Giunti sul posto, i carabinieri di Villasor hanno identificato i nuovi inquilini di quell’edificio, 8 persone (tre adulti e cinque minorenni), i componenti della famiglia dell’uomo autodenunciatosi. Lo straniero avrebbe spiegato ai militari di vivere da anni in una roulotte a Serramanna, di essere senza lavoro e di avere molte denunce per furti a carico e molti figli, uno di questi avrebbe bisogno di importanti cure a domicilio (i carabinieri hanno accertato che è vero). I medici, avrebbe raccontato ancora l'uomo, non considerano la sua roulotte un domicilio adeguato e pertanto era necessario recuperarne uno in muratura come quello occupato.

L’uomo avrebbe spiegato di essere convinto che si trattasse di un’abitazione di proprietà del Comune di Villasor e di poter fruire per questo della comprensione di quell’amministrazione comunale. E' stato così informato dai carabinieri che quell’edificio costituiva una proprietà privata e che le persone danneggiate avrebbero certo agito contro di lui per sfrattarlo nel più breve tempo possibile. Il cittadino serbo si sarebbe impegnato a liberare l’alloggio entro pochi giorni. Nel frattempo i carabinieri lo hanno denunciato per violazione di domicilio.