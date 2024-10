La velocità è un fattore che concorre al verificarsi degli incidenti stradali. E’ obiettivo della Polizia Locale mettere in atto le misure volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e far diminuire i fattori di rischio nelle strade.

La Polizia Locale del Comune di Sestu effettuerà, a partire dal mese di Settembre 2020, controlli sistematici nelle strade di competenza del territorio comunale per la verifica del rispetto dei limiti di velocità tramite misuratore elettronico e in postazioni mobili. Lo hanno fatto sapere la sindaca di Sestu, Paola Secci e il vicesindaco, Massimiliano Bullita.

Le postazioni di controllo elettronico per il rilevamento della velocità saranno sempre opportunamente e preventivamente segnalate, a norma di legge, dall’apposito segnale stradale riproducente l’iscrizione “Polizia Locale di Sestu – Controllo elettronico della velocita’” nonché da cartello, posizionato in prossimità della postazione, indicante il simbolo della Polizia Locale.

L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento elettronico sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale nelle strade con un limite imposto di 50 km/h. Si ricorda che in base alla gravità delle violazioni l’articolo 142 del Codice della strada prevede la sanzione amministrativa da un minimo di 42 euro, oltre alla sospensione della patente di guida e alla decurtazione dei punti, per i casi più gravi.

La presente comunicazione ha valore informativo e preventivo a favore dell’utenza in virtù di quanto previsto dalle normativa vigenti.

Seguiranno periodicamente gli avvisi indicanti le strade interessate dalle postazioni di controllo elettronico della velocità.

Ecco il calendario delle postazioni mobili di controllo della velocità programmate per il mese di Settembre 2020: https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2020/02/Calendario-postazioni-controllo-SETTEMBRE-2020.pdf

Giovedì 3/09/2020 ex Strada Statale 131

Mercoledì 9/09/2020 Via Cagliari

Mercoledì 11/09/2020 Via Iglesias

Venerdì 18/09/2020 ex strada statale 131

Mercoledì 23/09/2020 Via Vittorio Veneto

Martedì 29/09/2020 Via Monserrato