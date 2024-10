Dal 1 dicembre 2017 al 15 marzo 2018, per tutti i veicoli a motore, è in vigore l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) dal chilometro 137,900 al chilometro 179,500 della strada statale 131 ''Carlo Felice' (tratto Campeda)

In merito, in questi giorni, la Polizia stradale di Fonni precisa:

Tale obbligo però sarà in vigore solo in caso di avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile in cui si prevedono precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. In tali casi la Regione Autonoma della sardegna - Direzione Centrale della Protezione Civile ricevuto in citato avviso, provvederà alla conseguente informazione secondo le modalità stabilite dalla Regione stessa

Ordinanza n°91 -emessa da Compartimento A.N.A.S. Sardegna:

Ordina che tutti i veicoli a motore che, nel periodo compreso tra il 01 e il 31 Dicembre 2017 e tra il 01 Gennaio e il 15 Marzo 2018, transitano lungo la Strada Statale 131 Carlo Felice tra il kilometro "137+900 e il 179+500" siano dotati di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero abbiano a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere utilizzati.



Art. 6 comma 4 lettera "e"/comma 14 Codice della Strada _____"fuori centri abitati";

Art. 7 comma 1 lettera "e"/comma 14 Codice della Strada_____ "centri abitati";

Tali articoli impongono di tenere montati (o di avere a bordo) mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

L'OBBLIGO VA OSSERVATO DAL PUNTO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SOLO SE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E DELLA STRADA LO RICHIEDONO.





Si tratta di pneumatici invernali conformi alle norme UE o ai regolamenti ECE-ONU in materia quelli siglati M+S, MS, M-S o M & S.

- Oltre ai tipi M+S eventualmente indicati nella carta di circolazione sono utilizzabili anche i tipi M+S aventi le misure dei pneumatici normali riportate nella stessa carta di circolazione, ma con indice di velocità non inferiore a "Q";

- Le catene vanno installate sulle ruote motrici. Le norme non precisano se è necessario installare pneumatici invernali su tutte le ruote ma ciò sicuramente consigliato al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;

- Per evitare equivoci si segnala che i mezzi antisdrucciolevoli sono necessari anche per i veicoli a trazione integrale, cioè con 4 ruote motrici.