Nella serata di ieri, a Nuxis (Cagliari), i carabinieri del dipendente N.O.R. - aliquota radiomobile, unitamente a personale del comando stazione carabinieri di Giba, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza privata un 65enne pensionato, Luciano Manca, sottoposto alla misura dell'avviso orale del questore e che era già stato tratto in arresto il 20 ottobre 13 per analogo reato.

L’uomo nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver avuto una discussione con la moglie 65enne “dalla quale pretendeva gli obblighi coniugali” da lei rifiutati, come si legge nel comunicato stampa dei Carabinieri, l'ha cacciata da casa.

La donna si è rifugiata a casa della figlia e ha informando dell’accaduto i militari che sono immediatamente intervenuti sul posto.

Manca è stato arrestato e nella mattinata odierna verrà giudicato con rito direttissima presso il tribunale di Cagliari.