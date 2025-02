Mentre al nord Italia il clima sta migliorando, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali, dove si fa più sereno e fresco, al Sud, tra cui Sardegna e Sicilia, persistono le condizioni instabili a causa di un vortice ciclonico, secondo le previsioni di Antonio Sanò, il creatore di www.iLMeteo.it.

"Nel corso della giornata odierna - afferma - le regioni meridionali vedranno una maggiore copertura nuvolosa, con qualche possibilità di pioggia debole, soprattutto sull'area ionica. Al Nord ci saranno solo passaggi nuvolosi dovuti a venti freddi dai quadranti nord-orientali. In generale, l'alta pressione garantirà stabilità e un buon soleggiamento in gran parte del Paese".

Nei prossimi giorni, è previsto un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Le temperature aumenteranno, portando con sé un aumento dell'umidità che favorirà la formazione di nubi sparse. In particolare, è possibile che brevi piovaschi colpiscano la Sicilia, l'area tirrenica e il Nordovest. Al Nord, si prevede anche il ritorno delle nebbie, che si intensificheranno durante le ore più fredde, soprattutto nella pianura padana e nelle vallate interne del Centro.

Le previsioni di ARPAS Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 17 febbraio: cielo irregolarmente nuvoloso; venti deboli variabili, calma nelle zone interne; mari generalmente poco mossi.

Previsioni per domani, martedì 18 febbraio: cielo irregolarmente nuvoloso con attenuazione della copertura nuvolosa dal pomeriggio; nebbie o foschie mattutine; temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie; venti deboli variabili nelle ore centrali, calma sul resto della giornata; mari generalmente poco mossi.

Previsioni per mercoledì 19 febbraio: cielo irregolarmente nuvoloso con predominanza di nubi alte, nebbie o foschie mattutine; temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento; venti deboli variabili nelle ore centrali, calma sul resto della giornata; mari poco mossi con leggero aumento del moto ondoso sul settore occidentale in serata.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite principalmente sul settore occidentale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti orientali nella giornata di venerdì. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.