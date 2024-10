Nella giornata di ieri 9 aprile, il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha incontrato, nella sala del Consiglio comunale a Palazzo Ducale, la Circoscrizione Unica della Nurra e una delegazione di cittadine e cittadini della borgata di Biancareddu.

L’occasione è stata propizia per un confronto sulle problematiche delle borgate, sugli interventi programmati nel Progetto di Sviluppo territoriale della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, e per affrontare la situazione di Biancareddu, relativamente al temporaneo spostamento della sezione elettorale.

“Ho voluto convocare una riunione – ha dichiarato il primo cittadino alle consigliere e ai consiglieri circoscrizionali - perché sono fortemente convinto della necessità del dialogo. Quella trovata nelle precedenti votazioni per Biancareddu, è stata una soluzione temporanea per permettere a voi cittadine e cittadini delle borgate di esercitare il diritto di voto”.

“Per quanto riguarda le Europee e le amministrative – ha aggiunto Sanna – chiediamo ai residenti proprietari di immobili idonei ad ospitare il seggio elettorale, di metterli a disposizione dell'Amministrazione comunale. Se non sarà palesata nessuna disponibilità, sarà garantito, grazie alla collaborazione con Atp, un servizio navetta gratuito da Biancareddu a Palmadula, come già avvenuto per le elezioni regionali”.

“Le risorse della pubblica amministrazione – ha aggiunto l’assessora al decentramento Rossana Serratrice - non ci permettono in questo momento di affrontare i lavori di ristrutturazione della vecchia scuola elementare, il cui recupero è comunque previsto all'interno del Progetto di Sviluppo territoriale della Rete Metropolitana del Nord Sardegna”.

La nostra amministrazione – ha concluso il Sindaco – ha sempre affiancato la Circoscrizione Unica della Nurra, sostenendo fortemente l’istituzione della Municipalità, che darà maggiore impulso alle attività economiche e produttive. Ha creato le condizioni per lo sviluppo turistico per le zone F4, e per la residenzialità con l'approvazione del piano di lottizzazione di Palmadula e con l'approvazione del piano particolareggiato di Tottubella. L'attenzione del Comune sulle borgate è stata e continua a essere alta”.