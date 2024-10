Per cause in corso di accertamento, un 52enne di Serramanna, alla guida della sua Honda Burgman 400, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail per poi terminare la corsa a bordo strada. Gravissime le sue condizioni.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla SS 131 al km 2,086, complanare R4, direzione Sassari. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il motociclista, con assegnato codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Viabilità rallentata con 3 Km di coda in direzione nord sulla SS 131. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri unitamente al personale dell’Arma di Nuraminis e Serramanna. Indagini in corso.