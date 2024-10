Il conducente di un furgone carico di attrezzature per la carpenteria ha vissuto momenti di paura nel pomeriggio di oggi.

Il mezzo ha preso fuoco mentre era in transito sulla SS 131, al km 24 in direzione Sassari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la sede stradale. Gli Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.