"Un obiettivo giusto e nobile intorno al quale confido si raccolgano tutte le forze sociali e culturali, politiche e istituzionali dell'isola. I nuraghi esprimono davvero quell'eccezionale valore universale che richiama l'intera comunità mondiale alla salvaguardia di un patrimonio unico".

Lo afferma, in una nota, la presidentessa della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in merito all'iter per l'ingresso dei monumenti della civiltà nuragica nella lista dei Beni Patrimonio Mondiale Unesco.

"Dobbiamo ottenere questo riconoscimento non solo per andar fieri di una targa da esporre - osserva la deputata dem - ma per mettere alla prova le nostre capacità gestionali, la capacità di intercettare finanziamenti e generare economia sostenibile. La Sardegna ha le carte in regola per vincere la sfida e dimostrare che con la nostra storia e con la nostra cultura 'si mangia'. I nuraghi nel patrimonio Unesco possono rappresentare un contributo determinante per nostro percorso di sviluppo", conclude l'on. Mura.