La Giunta comunale di Giave ha dato il via libera al progetto esecutivo per la valorizzazione e la fruizione dell’area archeologica di Nuraghe Oes. Un intervento che si è reso necessario a causa delle precarie condizioni del sito, ma anche del sentiero di accesso, ricoperto di vegetazione che rendevano quasi impossibile il transito.

Grazie alla cifra di 10mila euro, si potrà procedere alla messa in sicurezza del sentiero pedonale, con al realizzazione di due passerelle di legno provviste di doppio corrimano, del posizionamento di un cancello in legno di abete all’inizio del sentiero e di un cartello turistico, oltre che il ripristino di un tratto di muratura a secco presso attraverso il riutilizzo delle pietre presenti nella zona.

I lavori che verranno eseguiti all’interno del nuraghe, riguarderanno la sistemazione del cortile e della Camera situata a sud-ovest, di una protezione nell’imboccatura del pozzo, la pulizia dell’area antistante mentre si aggiungeranno delle ulteriori puntellature nell’ingresso principale.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, «L’intervento che andrebbe completato con nuove indagini di scavo e opportune opere di consolidamento, chiarirebbe innanzi tutto l’effettiva articolazione planimetrica del complesso monumentale, e in secondo luogo, ma non meno importante, contribuirebbe a porre le basi per un ampio progetto di valorizzazione anche sotto l’aspetto turistico, da collegare a quello già in atto, al nuraghe Santu Antine di Torralba, e alla necropoli di S’Andrea Priu di Bonorva».