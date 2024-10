Un 19enne di Nurachi è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Oristano e della stazione di Riola Sardo per rapina aggravata, violazione di domicilio e lesioni personali.

Il giovane si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione di un conoscente per chiedergli del denaro, e successivamente lo avrebbe aggredito con un bastone in ferro colpendolo alle braccia e al costato, impossessandosi del cellulare della vittima e di una bicicletta per darsi alla fuga.

Il fuggitivo ha tentato di sottrarsi all'arresto, ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento a piedi nel traffico cittadino. Nel corso di perquisizione sarebbe stato trovato in possesso del telefono, oltre che di 50 grammi di marijuana per i quali verrà segnalato al prefetto.

La vittima, per le lesioni subite, è stata trasportata all'ospedale San Martino da dove è stato già dimesso con una prognosi di 11 giorni.