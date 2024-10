Un pastore 28enne di Zerfaliu, Gianluca Podda, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 292, nei pressi di Nurachi.

Il giovane, mentre stava percorrendo la statale in sella alla sua bici in direzione di Riola Sardo, è stato tamponato da un'Audi A3 condotta da un 38enne.L’incidente è avvenuto all'1,20 all'altezza del chilometro 122,800.

A causa del violento impatto il 28enne è stato sbalzato dalla bicicletta, finendo sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma per il 28enne non c'era più nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo a causa di diversi traumi. L'automobile e la bicicletta sono state sequestrate. Il conducente, che adesso rischia l'accusa di omicidio stradale, sarà sottoposto a tutti gli accertamenti.