“Occorre un lavoro congiunto delle istituzioni per dare una casa adeguata alla squadra rosso-blu e ai tifosi”.

Lo ha dichiarato il presidente della regione, Ugo Cappellacci, intervenendo sulla questione relativa allo stadio del Cagliari Calcio.

“Rivolgerò questo appello - ha aggiunto il presidente, che già nel 2009 aveva dato il via libera all'allora Giunta Floris, per l'edificazione di un nuovo stadio in luogo del Sant’Elia - anche al sindaco Massimo Zedda, che domani vedrò per un incontro di approfondimento sul alcuni temi cittadini. Avere una squadra di serie A non solo è motivo di prestigio per la Regione e il suo capoluogo, ma è altresì uno straordinario veicolo di promozione del territorio. C'è pertanto un interesse pubblico che si somma a quello della forte componente legata all'identità e all'aggregazione sociale. Come istituzioni - ha concluso il presidente - abbiamo il dovere di coglierlo e di avviare una discussione libera da posizioni preconcette. L'unico obiettivo deve essere quello di dare alla squadra e alla Sardegna uno stadio all'altezza della sua storia”.