Incontro chiave in Regione per il futuro dello stadio a Cagliari. Tavolo a tre fra assessorato dell'Ambiente, Comune di Cagliari e Cagliari Calcio. Al centro l’analisi dettagliata delle osservazioni relative al procedimento per il rilascio del Paur, il vecchio Via e la valutazione di impatto ambientale.

Un confronto per chiudere il processo nei tempi più brevi possibili attraverso un piano di intervento concordato. Per il Comune presente il sindaco Massimo Zedda, per il Cagliari hanno partecipato il presidente Tommaso Giulini, il consigliere d'amministrazione Stefano Signorelli e il direttore generale Stefano Melis.

Tutti d'accordo sulla volontà di procedere insieme a una soluzione per arrivare ai prossimi passaggi che porteranno poi al bando internazionale e quindi all'apertura del cantiere per la demolizione del vecchio Sant'Elia e alla successiva costruzione del nuovo impianto. Previsto un ulteriore incontro tecnico intermedio.