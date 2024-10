"Ho apprezzato molto le recenti dichiarazioni del governatore Solinas, circa il contributo fondamentale che la Regione darà sulla costruzione del nuovo stadio. Ringrazio il governatore: realizzare il nuovo stadio significherà dare un impulso essenziale per la riqualificazione dell'intero quartiere, capace inoltre di stimolare investimenti pubblici e privati. Adesso dobbiamo accelerare l'iter burocratico affinché i lavori possano partire quanto prima". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

In Commissione urbanistica si sta svolgendo la discussione per ottenere il via libera definitivo alla variante urbanistica nel comparto di Sant'Elia e per lunedì prossimo si conta di avere la delibera al voto in modo da andare subito in Aula.

"Una volta approvata la variante, il Cagliari potrà presentare il progetto definitivo, cui farà seguito la gara per l'esecuzione dei lavori", spiega il vicesindaco e assessore della Pianificazione strategica e dello Sviluppo urbanistico, Giorgio Angius.