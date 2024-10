Hotel e area benessere faranno da cornice al nuovo stadio del Cagliari. C'è l'accordo con le aziende che affiancheranno il progetto sportivo che rimpiazzerà il vecchio Sant'Elia. I nuovi partner si chiamano Accor e Snow Group. Il primo è il gruppo che gestirà l'albergo che aprirà sotto l'insegna Mövenpick, collegato a un importante centro congressuale. L'hotel conterà 122 camere, la maggior parte delle quali con vista sul mare o sul campo di calcio. Nel progetto è previsto anche uno spazio panoramico con bar e ristorante con piscina e vista sul suggestivo litorale cagliaritano e sul terreno di gioco.

Il piano wellness, invece, prenderà vita grazie all'accordo siglato con bbspa_Group e Snow Group per un nuovo concetto di "Urban Destination SPA" con apertura quotidiana. L'area riservata al benessere sarà di circa 4.000 mq. "Per un concept unico al mondo - dichiara Régis Boudon Doris, CEO di bbspa_Group -, sarà un'esperienza di benessere fortemente impregnata del DNA della Sardegna, e permetterà di far conoscere al mondo intero i segreti del benessere di questa terra, ovvero la sacralità e la longevità".

"Siamo felici di annunciare gli accordi con queste due realtà internazionali leader nei propri settori di appartenenza - spiega il direttore business e media del Cagliari Calcio, Stefano Melis -. Per noi è motivo di grande orgoglio, oltre che dimostrazione tangibile del grande impegno che il club ripone nel progetto del nuovo stadio di Cagliari. Operatori di questo calibro, oltre all'indubbio prestigio, ci garantiscono le competenze e la visione necessarie per rendere la struttura un punto di riferimento di qualità, vivibile ogni giorno per cittadini e turisti".