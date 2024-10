Domenica pomeriggio è previsto l’arrivo a Porto Torres di una nave con a bordo oltre 600 migranti.

I profughi sarebbero dovuti sbarcare a Olbia, ma ieri pomeriggio, a seguito di una lunga riunione nella Prefettura di Sassari, è stata presa la decisione di far attraccare la nave a Porto Torres. Una scelta dettata sulla base delle disponibilità dei posti nei siti di accoglienza, ma anche in base alle strutture per le emergenze sanitarie.

Oggi è previsto un sopralluogo in porto per analizzare la situazione e scegliere come allestire il campo per le operazioni di identificazione e le visite mediche.