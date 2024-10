Sedici algerini sono sbarcati questa mattina nel poligono militare di Capo Teulada, nel Sulcis.

I migranti, giunti in Sardegna con una barca in vetroresina, sono stati intercettati dai carabinieri della stazioni di Teulada e Nuxis e da quelli in servizio nella base.

Gli algerini saranno trasferiti a Cagliari per le procedure di fotosegnalazione.