Altri 280 migranti, soccorsi da una nave militare inglese al largo delle coste libiche, sono attesi a Cagliari nel fine settimana. Ancora non e' chiaro se lo sbarco avverrà sabato o domenica.

La prefettura di Cagliari è in preallerta e sta lavorando per trovare una sistemazione ai nuovi arrivati, dopo l'ultimo gruppo di 648 trasportati in Sardegna dalla nave spagnola Canarias e accolti il 21 maggio scorso. Martedi' scorso la nuova prefetta Tiziana Costantino aveva dichiarato che non erano previsti nuovi trasferimenti di migranti nell'isola nell'immediato.

Quello previsto nel week-end e' il quarto sbarco nell'isola dall'inizio dell'anno: un mese fa erano arrivati 816 migranti. Il primo e' stato il 25 marzo quando la Siem Pilot ha sbarcato nello scalo del porto del capoluogo sardo circa 900 persone salvate nel canale di Sicilia.

Intanto, non si arresta neppure l'immigrazione clandestina dall'Algeria: una piccola imbarcazione con 14 algerini e' stata intercettata e soccorsa stamane dalla guardia di finanza al largo di Sant'Antioco.

I nordafricani sono stati poi trasportati nel porto di Sant'Antioco per poi essere trasferiti nel centro di accoglienza di Assemini. Un'altra imbarcazione in avvicinamento verso le coste sudoccidentali della Sardegna e' stata segnalata nel pomeriggio.