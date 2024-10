Nuovo sbarco di migranti nel corso della notte nelle coste del Sulcis, in Sardegna. Secondo quanto si è appreso sono arrivati 14 giovani algerini a bordo di un barchino a Porto Tramatzu, nel comune di Teulada.

I migranti sono stati fermati dai carabinieri di Teulada e accompagnati al Cpa di Monastir per le operazioni di identificazione. In 24 ore sono arrivati in Sardegna 48 migranti algerini.