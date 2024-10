E' atteso per il primo pomeriggio, indicativamente attorno alle 15, l'arrivo nel porto di Cagliari della motovedetta d'altura della Guardia costiera "Diciotti" con 854 migranti, tra cui uan quarantina di minori, salvati nel mare davanti alla coste della Libia.

La nave, che trasporta anche sei cadaveri, attraccherà al molo Ichnusa, dove sono in corso i preparativi per l'accoglienza.

Da quanto si apprende si tratta di persone provenienti in gran parte da Paesi subshariani, come Gambia, Senegal e Guinea ma anche dal Bangladesh.

Al momento è in corso una riunione in prefettura per stabilire, tra le altre cose, quanti migranti potranno essere ospitati nelle strutture dell'isola e le quote per ciascuna provincia.

I centri di accoglienza in Sardegna sono al limite della capienza per cui è molto probabile che una parte degli stranieri che arriveranno nel pomeriggio a Cagliari vengano trasferiti nei prossimi giorni in strutture della Penisola.