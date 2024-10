Mercoledì 31 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.30/18.00 alla MEM Mediateca del Mediterraneo, l’assessore alle Attività Produttive e Turismo Marzia Cilloccu e il dirigente del Servizio Gianbattista Marotto, incontreranno i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pubblici esercizi cittadini per illustrare il nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico.



L’incontro si terrà al primo piano, ingresso via Nazario Sauro prima porta a sinistra (ingresso Cineteca).