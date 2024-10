Traguardo storico per lo scalo di Cagliari: tra maggio e agosto 2022 circa 1,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato sulle tratte nazionali stabilendo un nuovo record assoluto.

Negli ultimi 4 mesi, ovvero dall’inizio della Summer IATA 2022, sono stati in totale circa 2,1 milioni i passeggeri che hanno scelto l’Aeroporto di Cagliari, di cui circa 1,5 milioni hanno viaggiato sulle direttrici nazionali e oltre 600.000 su quelle internazionali.

Se il dato complessivo conferma in pieno i valori pre-pandemia, è il segmento domestico che fa registrare il dato più alto di sempre, con una crescita nei confronti dello stesso periodo del 2019 di circa il 6% e di oltre il 37% rispetto al 2021. Buone notizie anche sul fronte dei passeggeri internazionali che, nella stagione estiva 2022, segnano un +137% nel confronto con il 2021 e un sensibile avvicinamento ai dati del 2019 che evidenzia il recupero di circa il 90% di tutto il traffico estero prepandemia.

A riconferma della netta ripresa del traffico aereo, nei primi 8 mesi del 2022 l’Aeroporto di Cagliari sfiora i 3 milioni di passeggeri, dato che mostra una crescita dell’88% nel raffronto con lo stesso periodo del 2021. Significativo anche l’incremento dei movimenti degli aeromobili che volano a quota 23.000 (57% in più del 2021). Da segnalare, infine, che dall’inizio dell’anno la riduzione dei collegamenti in Continuità Territoriale, legati al nuovo bando europeo, è stata di circa 2.400 voli rispetto al 2019 (-30%), di cui circa 600 solo in agosto (-40%).