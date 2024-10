L'organizzazione della scuola nella provincia di Nuoro subisce una piccola rivoluzione. È stato definito, infatti, il piano di dimensionamento e le modifiche attuate sono davvero importanti. Le autonomie scolastiche in ambito nuorese e in Ogliastra sono 35 di cui 23 Istituti comprensivi e 12 di istruzione superiore per un totale di venti mila e ottocentosettanta studenti.

ECCO COSA CAMBIA

1° ciclo di istruzione:

L’Istituto Comprensivo n.1 “Giannino Caria” di Macomer

-accorpamento punti erogazione del comune di Bolotana (n.158 alunni)

-accorpamento punti erogazione del comune di Lei (n.13 alunni)

-accorpamento punti erogazione del comune di Silanus (n. 197 alunni)

Istituto Comprensivo di Gavoi

-accorpamento punti erogazione del comune di Ovodda (n. 172 alunni)

Istituto Comprensivo di Atzara

-accorpamento punti erogazione del comune di Teti (n. 26 alunni)

-accorpamento punti erogazione del comune di Tiana (n. 29 alunni)

-accorpamento punti erogazione del comune di Austis (n.11 alunni)

Istituto Comprensivo di Desulo

-accorpamento punti erogazione del comune di Tonara (n. 140 alunni)

Il sindaco di Ovodda Cristina Sedda, al termine dell’incontro, ha espresso la sua grande soddisfazione. “L’accorpamento con Gavoi ci darà la possibilità di usufruire di più servizi. Secondo gli accordi presi la segreteria sarà nel nostro paese per due volte alla settimana. Ci auguriamo che arrivi un preside non a reggenza, ma a tempo pieno, e questo vuol dire che sarà presente nel percorso scolastico durante l’intero anno. Per quanto riguarda la scissione dall’Istituto comprensivo di Tonara esprimo il mio rammarico. Ovviamente non è colpa nostra se Tonara perde la segreteria, ma non avendo più i numeri, così come già avevo evidenziato qualche anno fa, era questo un passaggio naturale. Con l’uscita dalla Comunità montana, infatti, e l’ingresso nell’Unione dei Comuni era necessario aderire a un Istituto che facesse parte di questo nuovo percorso”.

Ovodda con i suoi 172 alunni, in un paese che conta circa 1700 abitanti, ricopre un ruolo di grande rilevanza.

“Abbiamo ottenuto un ottimo risultato” dice Alessandra Lai, assessore alla cultura del paese barbaricino. “Oggi è fondamentale parlare nell’ottica di una scuola del territorio che sia in grado di offrire ai nostri ragazzi una preparazione di livello”.