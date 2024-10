Sono un centinaio i Comuni sardi che, a causa del nuovo ordinamento contabile, rischiano di non riuscire a chiudere i bilanci in pareggio e quindi di venire commissariati.

L'allarme è stato lanciato dall'Anci durante l'assemblea dei sindaci ad Abbasanta, nel quale è stato discusso un ordine del giorno sull'argomento.

"Tutti i Comuni sono in sofferenza elevata, non solo quelli che non riescono a chiudere i bilanci - puntualizza il presidente dell'associazione, Pier Sandro Scano -. Ho scritto a Fassino per chiedere la convocazione urgente degli organismi nazionali di Anci, ma ancora nulla è stato fatto. Per questo motivo presentiamo un documento che dia nuova forza a questa richiesta".