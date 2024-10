L’Assessorato al Decoro urbano del Comune di Oristano intende avviare un vero e proprio restyling delle panchine pubbliche in città e nelle frazioni.

“Con una spesa di 17 mila euro interverremo su circa 140 panchine per assicurare il decoro e la piena fruibilità dei parchi e dei luoghi pubblici cittadini – hanno sottolineato il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore Gianfranco Licheri -. I primi interventi sono già partiti nei giardinetti di via Bellini, ma nella prima tranche di lavori sono previste lavorazioni anche in viale Diaz, nei pressi dell’Istituto tecnico, in piazza Aldo Moro, viale Rockfeller, piazza San Martino, via Michele Pira, nel Parco delle Resistenza in viale Repubblica e in via Cagliari. Successivamente si interverrà in altre zone della città e delle frazioni”.

“Con questo intervento cerchiamo di far fronte alle normali condizioni di invecchiamento delle panchine, ma anche a porre rimedio ad atti di vandalismo purtroppo sempre troppo numerosi – ha aggiunto l’Assessore Licheri -. Speriamo che, come troppe volte in passato, questa volta ci sia un rispetto maggiore nei confronti dei beni pubblici”.

Il progetto, realizzato dalla Falegnameria artigiana FMB di San Nicolò Arcidano, riguarda il ripristino e la sostituzione delle parti in legno danneggiate e la sostituzione delle parti mancanti che avranno subito preventivamente un trattamento impregnante con pitture atossiche atte a garantire la durata nel tempo. Le parti ancora presenti e recuperabili subiranno lo stesso trattamento.