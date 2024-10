Nuovi arredi urbani per la frazione di Nebida. Nei giorni scorsi è, infatti, iniziata l’installazione di 8 panchine in pietra bianca e 2 fioriere in Piazza Santa Barbara, e di altre 2 fioriere all'ingresso della frazione. Inoltre, è in corso l'installazione di altre 4 panchine in ferro battuto nella Piazza Belvedere.

“Abbiamo deciso che gli interventi iniziassero da Nebida proprio per dare un importante segnale di vicinanza nei confronti delle frazioni – ha sottolineato il Sindaco Mauro Usai – un primo passo al quale seguiranno altri interventi, rivolti sia alle frazioni che agli altri quartieri della città”.

“Le azioni messe in campo dall’Amministrazione sono rivolte ad attivare un sistema di gestione dello spazio pubblico, attraverso raccomandazioni e buone pratiche che seguono i principi generali di decoro e di valorizzazione dell’immagine della città, con particolare attenzione agli elementi dell’arredo urbano e agli elementi della comunicazione – ha spiegato Ubaldo Scanu, Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive, con delega all’arredo urbano -. Lo spazio pubblico, nelle diverse tipologie riconoscibili, strade, piazze, aree verdi, ecc., ponendosi in relazione reciproca col contesto è un bene comune, al quale va riconosciuto anche un valore culturale. In quest’ottica abbiamo intrapreso un percorso che, in questa prima fase, riguarda l’arredo specifico dell’ambiente, con panchine e fioriere, e contemporaneamente mira alla riqualificazione e alla valorizzazione di spazi verdi esistenti, con riguardo anche alle necessità di sviluppo e valorizzazione economica, che devono convivere con quelle di tutela del patrimonio”.