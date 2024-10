L'idea è ambiziosa e può far timore per l'inevitabile il cambiamento di abitudini e per lo stile armonico pensato per la portata di tutti. E' il nuovo maquillage nel ‘cuore pulsante’ del rione di Sant’Arennera (ai bordi della necropoli fenicio-punica più importante del Mediterraneo) di cui si vocifera e si studia a tavolino ormai da tempo: si tratta della riqualificazione del quartiere di Sant’Avendrace, con un finanziamento da 18 milioni di euro, pioggia di sodi del bando di riqualificazione delle periferie.

IL FUTURO. «Il progetto è diviso in tre – annuncia entusiasta il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello – la riqualificazione di Santa Gilla, Sant’Avendrace e via Po. Questo primo intervento prevede l'investimento di 2,5 milioni di euro, comprende la via Sant Avendrace, via Santa Gilla, via Flumendosa. I lavori prevedono la riqualificazione dei sotto-servizi, la rivisitazione dei parcheggi a spina di pesce, la pista ciclabile, illuminazione a led. Sarà tenuta in considerazione anche la parte dei marciapiedi per favorire la pedonalità, ridando decoro urbano e restituendo spazi ai cittadini».

Ad oggi, voci più o meno discordanti tra i negozianti e residenti, c’è chi fa spallucce e storce il naso e chi apprezza invece la futura nuova veste del quartiere: tempistiche di attuazione del progetto?

Dipende tutto dai tempi delle gare d’appalto – fanno sapere dal municipio di via Roma – i soldi ci sono e andranno spesi per ridare un look inedito, diverso e fruibile in quell’enorme fetta di rione storico del capoluogo troppo spesso dimenticato.