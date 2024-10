Ancora un incidente in campagna causato da una motozappa.

Nel pomeriggio di eri a Flumini di Quartu, un uomo di 63anni stava arando il giardino della propria abitazione, quando all’improvviso la motozappa si è ribaltata facendo scivolare l’anziano sotto il mezzo.

L’allarme dato dai parenti presenti ha visto l’arrivo immediato dei vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l’uomo.

Il pensionato è stato portato in ospedale dall’ambulanza con il codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.