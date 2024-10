Quattro operatori sanitari e quattordici ospiti del Centro Aias di via delle Palme a Pula sono risultati positivi al coronavirus.

Una delle operatrici è ricoverata in ospedale, gli altri colleghi e i pazienti della struttura sono in isolamento ma in buone condizioni di salute.

La sindaca del paese, Carla Medau, ha avviato tutte le verifiche e gli esami del caso per prevenire il diffondersi del contagio. "Ho ricevuto la notizia dal direttore sanitario della struttura - spiega la prima cittadina -, la situazione è sotto controllo: gli altri operatori della struttura, nonostante siano vaccinati, sono stati sottoposti a tampone e il risultato è stato negativo. Tutte le procedure sono state avviate, come da prassi verranno adottati accorgimenti anche nella raccolta differenziata dei rifiuti".