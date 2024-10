Linee pulite ed eleganti, una presenza grafica incisiva e accattivante, è il Dinamo Store, uno shop 2.0 interamente pensato e disegnato per Dinamo dallo staff tecnico di Sogeaal, partner della Società biancoblù.

Il nuovo Dinamo Store, posizionato nella galleria commerciale dell’Aeroporto di Alghero non sarà solo un punto vendita per abbigliamento e merchandising ufficiale ma molto di più:

- un corner interattivo al servizio delle iniziative del mondo Dinamo, rivolte non ai tradizionali tifosi sardi ma anche a tutti i turisti - appassionati di Basket e non - che transitano sullo scalo;

- un vettore per le iniziative di marketing e di comunicazione integrata del partner Istituzionale Regione Sardegna.

Un ulteriore passo di un percorso, iniziato nel 2012 con l’apertura del primo Dinamo Store a Sassari, finalizzato a promuovere il marchio di una squadra ormai non solo legata indissolubilmente alla città di Sassari ma diventata simbolo di tutta la Sardegna in Italia e in Europa.

Il taglio del nastro è fissato per Venerdì 25 Luglio alle ore 10.30 alla presenza del Presidente della Dinamo Basket Stefano Sardara, dell’Amministratore Delegato della Dinamo Basket Carlo Sardara,dell’Assessore al Turismo della Regione Sardegna Francesco Morandi e di Mario Peralda Direttore della Sogeaal, Società di gestione dell’Aeroporto di Alghero, partner di Dinamo.

“Siamo felicissimi di essere “sbarcati” all’aeroporto di Alghero - ha dichiarato Stefano Sardara Presidente della Dinamo Basket- perché è un portale di transito molto importante che amplifica i numeri di contatto e di visibilità della Dinamo, dei suoi partner e della Regione Sardegna al nostro fianco nelle attività di co branding.”

Carlo Sardara – Amministratore Delegato della Dinamo Basket ha detto “E' una opportunità straordinaria per promuovere la qualità dell'imprenditoria sarda al servizio dei nostri ospiti e diffondere la conoscenza di una realtà sportiva emergente a livello internazionale contribuendo all'immagine di una Sardegna "isola del basket" e meta turistica competitiva ed accattivante rafforzandola a livello economico.”

“Siamo davvero felici di ospitare il nuovo Dinamo Store - ha dichiarato Mario Peralda Direttore Generale di Sogeaal - non solo perché arricchisce ulteriormente l’offerta commerciale del nostro Aeroporto ma perché la realizzazione di questo shop, frutto della professionalità del nostro staff tecnico, è stata una bellissima sfida, che abbiamo colto cercando di coniugare al meglio le nostre esperienze per valorizzare al meglio i valori e l’immagine di una Società come la Dinamo. E’ stato davvero un lavoro “di squadra” che ha coinvolto noi e Dinamo e di cui andiamo fieri”