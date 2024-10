Nuovo caso di coronavirus a Sedilo. Il contagio si aggiunge ai due registrati pochi giorni fa. Ne ha dato notizia in una nota il sindaco Salvatore Pes.

"Come da protocollo - spiega il primo cittadino -, ATS Sardegna ha attivato prontamente tutte le misure di sicurezza previste; si tratta tra l'altro di un caso già in isolamento fiduciario da una settimana, convertito da oggi in quarantena obbligatoria".

"Informo la comunità che in data 31 agosto è stato attivato nuovamente il Centro Operativo Comunale al fine di porre in essere le azioni per contrastare la propagazione del virus e mitigarne le conseguenze".

"Ad oggi, nel territorio comunale ci risultano 6 persone in quarantena obbligatoria e tre casi positivi (tutti in buone condizioni di salute). Rinnovo a tutti l'invito di attenersi alle disposizioni emanate dagli organi di Governo e di Regione e di avvisare immediatamente il proprio medico qualora si ravvisino sintomi riconducibili a contagio da Covid-19".