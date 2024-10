Nuovo caso di coronavirus nell'Isola. Oltre ai due del Sassarese confermati dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi, un nuovo caso di positività è stato riscontrato a San Vito (Sud Sardegna).

A darne notizia è il sindaco del paese, Marco Antonio Siddi, che scrive su Facebook: "Carissimi concittadini , dall’A.T.S. – Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna è pervenuta in data 10.08.2020 la nota con la quale si comunica che a San Vito è stato riscontrato un caso di positività da coronavirus. Il paziente , ospite del nostro paese , è attualmente in quarantena domiciliare sotto stretto monitoraggio dell’A.T.S. – La situazione sanitaria è sotto controllo per cui vi prego di evitare inutili allarmismi ingiustificati , e comportamenti poco consoni alla situazione".

"Sento il dovere comunque di ribadire la raccomandazione di tenere comportamenti responsabili mediante l’uso della mascherina in luoghi chiusi e il rispetto della distanza interpersonale - prosegue il primo cittadino -; se qualcuno dovesse accusare sintomi da covid o riscontrare l’innalzamento della temperatura corporea al di sopra del 37,5 C° è pregato di rivolgersi tempestivamente al numero verde dell’A.T.S. - 800311377. Al nostro ospite rivolgo un affettuoso augurio di pronta guarigione , ed esprimo la solidarietà dell’intera comunità".