"A Sennori attualmente è presente un solo caso positivo al covid-19 e 3 persone si trovano in quarantena perché venuti a contatto con dei casi positivi". Il comunicato è stato diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Sennori.

"Continuiamo con solerzia ad osservare le disposizioni indicate dal Dpcm del Governo e dalle ordinanze della Regione Sardegna, che sono le uniche che hanno contribuito a rendere minori gli effetti del virus -prosegue la nota -. Ricordiamo che sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali pubblici. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro, fermo restando il divieto di assembramento".

"Fino a oggi abbiamo dimostrato che agendo INSIEME e rispettandoci a vicenda, ce la possiamo fare. Continuiamo così, INSIEME".