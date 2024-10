Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni, dà il via, sabato 30 maggio, al nuovo collegamento bisettimanale Alghero-Verona.

“Il nuovo volo verso Verona conferma la nostra volontà di investire a livello regionale - commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea per l’Italia. – Dopo aver raggiunto poche settimane fa il traguardo dei 5 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale, intendiamo consolidare la nostra presenza anche in Sardegna. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai passeggeri isolani un’alternativa economica, confortevole e veloce per raggiungere una destinazione di grande richiamo come Verona. Allo stesso tempo, con i nostri voli ci auguriamo di poter contribuire all’incremento del traffico incoming, supportando l’economia di una delle regioni più belle d’Italia”.

“C’è soddisfazione – dice Mario Peralda, Direttore Generale della Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero – per questo nuovo investimento di Volotea. Il collegamento da e per Verona offre l’opportunità di raggiungere una destinazione di eccellenza ma darà senz’altro anche un valido supporto ai flussi turistici in ingresso integrando ulteriormente l’offerta complessiva dei voli in partenza dal nostro Aeroporto.”