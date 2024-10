Dal prossimo primo giugno Meridiana opererà un nuovo collegamento internazionale da Cagliari a Marsiglia, la più grande città della Francia meridionale. Il volo diretto sarà disponibile tutti martedì e i giovedì.

L'aeromobile in servizio su questa linea sarà un Boeing 737-700 con una doppia configurazione di 125 posti in economica e 16 in Electa, la business class di Meridiana.

Il decollo da Cagliari è previsto alle 19.40, mentre da Marsiglia si parte alle 17:40; il tempo di volo è di circa un'ora.

La nuova rotta Cagliari - Marsiglia conferma l'impegno di Meridiana sulla destinazione francese e si aggiunge agli altri voli della Compagnia diretti in Provenza.

Infatti, sempre dal 1^ giugno riparte il collegamento da Olbia per Marsiglia, inaugurato la scorsa estate, e che sarà attivo due volte la settimana, di martedì e giovedì. Meridiana inoltre è il solo vettore a collegare Milano Linate a Marsiglia con tre frequenze settimanali: di martedi', giovedi' e sabato.

Meridiana, nella stagione primavera estate 2017, oltre al nuovo volo per Marsiglia, colleghera' Cagliari con gli scali nazionali di Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Verona.