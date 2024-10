Sesto caso di meningite in Sardegna, dopo quello mortale di Lanusei. Un ventenne della provincia di Cagliari, che accusava mal di testa e febbre altissima, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale SS Trinità di Cagliari con infezione da meningococco B confermate dalle analisi di laboratorio. Immediatamente sono scattate le procedure di profilassi per familiari e persone che ne sono venute a contatto.

Il giovane non è in pericolo di vita. Si tratta del sesto caso di meningite in Sardegna dal 22 dicembre scorso. Il primo caso proprio a Cagliari, ha colpito una studentessa risultata affetta da una forma non contagiosa.

Poi a Nuoro, il secondo e il terzo caso a carico di due pazienti di 5° e 43 anni, un uomo invalido e la sua badante, che sono stati ricoverati e curati all'ospedale San Francesco di Nuoro. Il quarto caso ha riguardato un 20enne di Tortolì, morto dopo 24 ore dal ricovero all'ospedale di Lanusei.

Il quanto caso a carico 50enne gallurese, in un primo tempo ricoverato ad Olbia poi portato al San Francesco di Nuoro. Il sesto infine quello scoperto oggi a carico del 20enne della provincia di Cagliari ricoverato al SS Trinità.