Un 79enne di Pirri è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Qui, l'uomo, è tenuto in coma farmacologico e in costante osservazione dopo che gli è stato riscontrata una forma di meningite.

Gli esperti avrebbero escluso che si tratti di infezione da meningococco, la più pericolosa e contagiosa.

L'anziano è stato soccorso venerdì pomeriggio nella sua abitazione a Pirri, trasportato all'Ospedale Brotzu da un'ambulanza del 118. Il sospetto che fosse affetto da meningite ha fatto in modo che si avviassero tempestivamente i protocolli di profilassi sia tra i sanitari che tra i parenti entrati in contatto di recente col paziente.

Sabato, poi, l'uomo è stato trasferito dal Brotzu al reparto Infettivi del Santissima Trinità. Qui si sarebbe deciso di curare il 79enne in coma farmacologico così da riposare le meningi e l'uomo è stato trasportato nel reparto di Rianimazione.

Il fatto che, come ipotizzano i medici, si tratti di infezione da pneumococco e non da meningococco, non rende obbligatoria la profilassi per chi è entrato in contatto con il malato. Diversi medici avrebbero comunque già avviato e terminato la terapia.

Per quanto riguarda la meningite, l'Italia ha una delle incidenze più basse d'Europa. Ogni anno se ne verificano nel nostro Paese 900 casi di cui circa venti segnalati in Sardegna, Il tasso di mortalità relativo alla meningite in Italia è del 15%.