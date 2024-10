“L’Ats ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19 e secondo i protocolli sanitari, posto in quarantena con sorveglianza attiva nel proprio domicilio, in quanto asintomatico e/o con sintomi lievi. I familiari che hanno avuto contatti stretti con il soggetto sono anch' essi in quarantena con sorveglianza attiva, in attesa dell' esito dei tamponi”.

Lo si legge in una nota del Comune di Orosei che aggiunge: “Si è provveduto a mettere in atto tutte le disposizioni essenziali dettate dai protocolli vigenti. Augurando una pronta guarigione al nostro concittadino, si ribadisce la necessità che tutti rispettino rigorosamente le prescrizioni per evitare il diffondersi dei contagi, in particolare quello di uscire da casa solo se strettamente necessario e mantenere il distanziamento sociale”.