Nuovo autovelox in arrivo ad Alghero, dove gli automobilisti dovranno prestare maggiore attenzione alla propria condotta al volante in via don Minzoni e non solo.

A illustrare le novità è il comandante della Polizia locale Matteo Bertocchi, che spiega a Sardegna Live: "L'autovelox sarà installato dentro l'apposito box color arancio che rende ben visibile la postazione. L'attivazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità avverrà sempre alla presenza degli agenti che supervisioneranno le operazioni. Di conseguenza, una volta installata la strumentazione, nelle vicinanze ci sarà la macchina della Polizia locale".

"Tenete conto che ciò che conta non è tanto la visibilità del veicolo, ma della postazione di controllo e della strumentazione - spiega Bertocchi a Sardegna Live -. Lo speed check è palesemente visibile essendo arancione, inoltre verranno posizionati i cartelli di preavviso previsti per legge sia in un senso che nell’altro. Se i cartelli saranno posizionati in un senso solo significherà che si staranno compiendo rilevazioni solo in quel senso di marcia".

"La postazione, attiva da metà novembre, non sarà operativa h 24. Faremo cinque o sei giorni di prove tecniche per testare la funzionalità, poi lo metteremo in azione non solo in via don Minzoni, ma anche in altre parti della città con l’apposita segnaletica".

La scelta di individuare via don Minzoni come sede privilegiata per le rilevazioni ha una motivazione ben precisa. "Lì la velocità massima indicata dai cartelli è di 30 km/h - spiega il comandante -. Quel tratto di strada, infatti, è caratterizzato dalla presenza di numerosi attraversamenti pedonali (uno ogni 100 metri circa). Vi sono scuole, asili, ospedale, mercato. Un insieme di situazioni e attività che rendono quel tratto particolarmente trafficato, dunque il limite è stato abbassato. Nonostante ciò si continua a correre. L'intento, dunque, è quello di abbattere definitivamente la velocità in entrambi i sensi".