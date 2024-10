“La nuova sorpresa a Quartu è la nomina di un nuovo assessore a pochi mesi dalla elezioni comunali. La Giunta conferma di essere arrivata in ritardo su tutto”.

Lo sottolinea, in una nota, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “L'attuale amministrazione comunale ha pesantemente scontentato i cittadini, tanto da decretare il fallimento del laboratorio politico. Continuiamo ad auspicare un sussulto di dignità politica e si ponga fine a questi quattro anni e mezzo di vuoto”.

“I cittadini chiedono discontinuità e una proposta politica nuova che metta al centro il cittadino e non tattiche e stratagemmi, come qualcuno vorrebbe mettere in campo – aggiungono -. Noi continuiamo a fare un appello a tutte le persone di buona volontà che abbiano a cuore il destino del bellissimo territorio di Quartu, per troppo tempo abbandonato”.

“Come partito – concludono – intendiamo rappresentare una politica seria e concreta, che riduca le distanze tra amministrazione e cittadini. Nei prossimi giorni lanceremo un grande evento di Fratelli d'Italia a Quartu con un ospite nazionale del partito, che si terrà nei primi giorni di dicembre. Sarà un'assemblea aperta agli iscritti e ai simpatizzanti, in cui presenteremo la nostra proposta politica e le nuove adesioni al partito”.