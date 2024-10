“Al via una nuova sfida per l’intera struttura, al servizio del cittadino algherese. Siamo tutti trasferiti nei nuovi settori, servizi e aree, nessuno escluso, perché nuova è la struttura dell’Amministrazione”.

Così il Sindaco Mario Bruno ha accolto questa mattina i dipendenti comunali del settore IV (Ambiente e Urbanistica) e la nuova area Staff Programmazione. Incontri che in queste ore proseguiranno con tutti i dipendenti pubblici, affiancato dagli assessori e dirigenti competenti. L’Amministrazione di Alghero, infatti, rinnova l’organizzazione della struttura del Comune al fine di migliorare il servizio ai cittadini e raggiungere gli obbiettivi prefissati nel Documento Unico di Programmazione e nella pianificazione strategica. Dopo aver ridisegnato la macrostruttura con due nuove aree di staff accanto al Sindaco (Programmazione e Finanze, che comprende anche il controllo di gestione), cinque settori (Servizi alla Persona, Servizi alla Comunità e alle Imprese, Valorizzazione del Territorio e Sviluppo, Governo e Tutela del Territorio, Controllo del Territorio) e servizi autonomi, dal primo febbraio i cambiamenti riguarderanno le dotazioni di personale nelle aree e nei servizi. Dalla macrostruttura discende l’organizzazione interna degli uffici che – sulla base di una nuova distribuzione di incarichi e funzioni – vedrà assegnato il personale attualmente in organico, in attesa di poter effettuare mobilità e concorsi nell’ambito del fabbisogno potenziale e nei limiti dei tetti di spesa assegnati.

“Per ognuno sarà garantito il necessario affiancamento e passaggio di competenze, al fine di evitare disservizi e continuare a svolgere un lavoro proficuo. Ma sarà solo un primo passo, graduale, verso una struttura ancora più efficiente ed efficace, adeguata alle aspettative” ha sottolineato questa mattina il Sindaco.