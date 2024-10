Ancora sbarchi nell’isola, sempre lungo le coste del Sulcis. Stavolta, sulla spiaggia di Porto Pinetto, a Sant'Anna Arresi, è stato individuato un barchino proveniente dall'Algeria, con a bordo 10 uomini e una donna, tutti di nazionalità algerina.

Sul posto Carabinieri e Polizia, i migranti come da prassi, sono stati visitati e identificati per poi essere trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir (ex scuola di Polizia Penitenziaria).