Il capolinea della linea Dedoni “Cagliari– Macchiareddu ZI – Uta Carcere” sarà situato in Via Sassari e sarà contraddistinto dalla palina arancione Ctm n. 1143. Sulla nuova linea Dedoni saranno validi tutti i titoli di viaggio Ctmacquistabili nei punti vendita Ctm, nella biglietteria Ctm presente in Piazza Matteotti o nelle emettitrici oppure attraverso l’applicazione Busfinder. I titoli di viaggio Dedoni invece potranno essere richiesti direttamente al conducente.

Ricordiamo che i titoli di viaggio Ctm (compresi gli abbonamenti mensili e annuali) devono essere convalidati obbligatoriamente ogni volta che si sale a bordo della linea Dedoni. Anche i Clienti che avessero validato il titolo di viaggio in precedenti linee Ctm devono riconvalidarlo sulle obliteratrici presenti a bordo degli autobus Dedoni.

I nuovi percorsi, tutte le informazioni e gli orari saranno disponibili all’interno dei mezzi e sulle paline di fermata arancioni Ctm disposte lungo il percorso di questa linea. Tutte le ulteriori informazioni sul nuovo servizio saranno fornite da Autolinee Dedoni al numero telefonico 070.210121.

ORARI E CORSE. Il pullman partirà tutti i giorni, andata e ritorno, dal capolinea cittadino per raggiungere le seguenti fermate: La Playa centro commerciale, coincidenza IP Strada Statale 195, Macchiareddu Fluorsid, Syndial, Contivecchi, ex Tessilrama, Savinil, Elsa, Akhela, Lisal, Nivea, carcere Uta. La prima corsa, dedicata soprattutto ai lavoratori degli stabilimenti della zona industriale, partirà da piazza Matteotti alle 5:20 per arrivare a Macchiareddu Elsa alle 5:55, mentre il primo bus verso la casa circondariale sarà alle 7:15 con arrivo alle 8, da lunedì a venerdì.

Sono previste due corse dirette piazza Matteotti-Carcere anche il sabato, partenza alle 7:15, arrivo alle 7:50, e partenza alle 14:45 e arrivo alle 15:20. I giorni festivi il collegamento da Cagliari sino a Macchiareddu Elsa osserverà i seguenti orari: partenza 13:15, arrivo alle 13:50, partenza alle 21:15, arrivo alle 21:50. Il primo bus di ritorno diretto senza fermate, dal carcere verso piazza Matteotti, partirà tutti i giorni feriali alle 8 per arrivare a Cagliari alle 8: 35, mentre il primo collegamento di ritorno da Macchiareddu Elsa sarà alle 6:10 e, dopo aver effettuato tutte le fermate, arriverà davanti alla stazione ferroviaria cittadina alle 6:45. Il sabato il bus Dedoni partirà da Uta alle 15:30 e arriverà a Cagliari alle 16:05, mentre i festivi i collegamenti partiranno da Macchiareddu Elsa alle 14,10 e alle 22:15 per fermarsi in città alle 14:40 e alle 22:45.